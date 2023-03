Milan: Kommt Verstärkung von Chelsea?

Der AC Mailand will sich im Sommer die Dienste von Ruben Loftus-Cheek sichern. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, sprechen die Rossoneri bereits seit längerem mit dem FC Chelsea über einen Transfer des zentralen Mittelfeldspielers nach dem Ende der laufenden Saison. Sogar eine Einigung über eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro steht im Raum.

Loftus-Cheek kommt aus der Jugend der Blues und ist noch bis 2024 gebunden. Chelsea könnte den Vertrag per Option sogar noch um eine Saison verlängern. Ob Loftus-Cheek tatsächlich die Freigabe erhalten wird, ist aber noch nicht klar. In der Premier League stand der 27-Jährige 15 Mal in der Startelf. Coach Graham Potter hat das Eigengewächs folglich keineswegs abgeschrieben.

