Liverpools Krux beim Salah-Verbleib

Sadio Mané wird den FC Liverpool nach sechs Jahren verlassen – der 30-Jährige hat für seinen Wechsel zum FC Bayern grünes Licht von Jürgen Klopp erhalten. Der andere Superstar im Sturm der Reds, Mohamed Salah, wird diesen Sommer hingegen nirgendwohin wechseln. Das hatte der Ägypter in den vergangenen Wochen mehrfach klargestellt.

Seine Aussagen zu einer Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags blieben hingegen äußerst zurückhaltend. Der 29-Jährige wäre ‚The Athletic‘ zufolge bereit, einen neuen Zweijahresvertrag zu unterschreiben, erwartet aber nach monatelangen Verhandlungen ein deutlich verbessertes Angebot von Liverpool.

Bricht Liverpool das Gehaltsgefüge?

Die Reds boten dem Bericht zufolge eine Gehaltssteigerung von 15 Prozent zum 2018 unterschriebenen Arbeitspapier. Zu wenig für die Salah-Seite, die ‚The Athletic‘ zufolge ein Gehalt anstrebt, das den Rechtsaußen zu einem der bestbezahlten Spieler des Planeten machen würde. Dabei zählt Salah gemeinsam mit Virgil van Dijk und Thiago bereits zu den Topverdienern des Klubs.

Doch eine massive Erhöhung würde eine unausgeglichene Gehaltsstruktur nach sich ziehen, die einen Dominoeffekt lostreten könnte. Der FC Bayern erfährt beispielsweise die Auswirkungen derzeit am eigenen Leib. Mit der Verpflichtung von Leroy Sané wurden neue Gehaltssphären erreicht. In der Folge wurden Vertragsverlängerungen mit anderen Leistungsträgern zur Tortur.

Angst vorm Rivalen-Wechsel

Doch sportlich kann es sich Liverpool kaum leisten, Salah ziehen zu lassen. Dessen Zahlen lesen sich auch im mittlerweile fünften Jahr an der Anfield Road mit 47 Torbeteiligungen in 51 Einsätzen spektakulär, insgesamt sind es 219 Scorerpunkte in 254 Pflichtspielen.

Leistungen, die Salah ab dem nächsten Jahr auch bei einem Erzrivalen abliefern könnte. Denn dem Bericht zufolge strebt der Offensiv-Star einen Verbleib innerhalb der Premier League an, sollte sein Vertrag bei Liverpool auslaufen. Eine Aussicht, die den Reds definitiv zu denken geben sollte.