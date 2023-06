ManUnited intensiviert Kolo Muani-Gespräche

Der Fokus von Randal Kolo Muani gilt aktuell dem DFB-Pokal-Finale, das am Samstag (20 Uhr) in Berlin stattfindet. Im Hintergrund wird aber an der sportlichen Zukunft des französischen Stürmers gearbeitet. Ein Transfer des 24-Jährigen steht seit geraumer Zeit im Raum.

Manchester United hat das Bemühen um den Torgaranten von Eintracht Frankfurt ‚The Athletic‘ zufolge nun intensiviert. John Murtough, Sportlicher Leiter der Red Devils, habe detaillierte Gespräche über einen potenziellen Transfer von Kolo Muani geführt. Dabei sei es um Ablöseforderungen der Eintracht und Gehaltsvorstellungen der Spielerseite gegangen.

Höjlund der Favorit

Trotz der Unklarheiten um die Klubbesitzer – United könnte von neuen Eigentümern übernommen werden – gehe Murtough seiner Arbeit wie gewohnt nach. Auch Gespräche über eine Verpflichtung von Rasmus Höjlund von Atalanta Bergamo seien geführt worden. Angesichts der hohen Ablöseforderungen der Eintracht und der Tatsache, dass die Italiener weniger für ihren Stürmer fordern, ist ein Transfer des 20-jährigen Dänen zurzeit realistischer als der von Kolo Muani, so ‚The Athletic‘.

Wunschspieler von United-Trainer Erik ten Hag sei derweil Harry Kane. Da es aber erhebliche Zweifel daran gebe, dass Tottenham Hotspur den 29-Jährigen an einen Premier League-Rivalen verkauft, schauen sich die Red Devils nach Alternativen um – wie eben Kolo Muani.