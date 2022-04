Everton: Lampard will bleiben

Frank Lampard würde zur Not auch mit dem FC Everton in die zweite Liga gehen. „Ich bin sehr committet“, stellt der Trainer gegenüber dem ‚Guardian‘ klar und versichert: „Ich werde alles tun, um den Verein wieder dorthin zu bringen, wo ich ihn haben möchte. Ich werde mich nicht in die Zukunft stürzen, weil es sich nicht lohnt, aber ich werde alles geben, solange Everton mich hier haben will.“

Aktuell rangieren die Toffees in der Premier League auf einem Abstiegsplatz, haben allerdings ein Spiel weniger als die Konkurrenz und können somit noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. Sollte es am Ende doch in die Championship gehen, wäre dies der erste Abstieg seit 1951. Danach gefragt weicht Lampard aus: „Ich möchte mich nicht auf diese Frage einlassen, aber was ich sagen will, ist, dass ich jede Minute in diesem Verein geliebt habe.“