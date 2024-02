Internationale Presse zerreißt Bayern | Flieht Hakimi aus Paris?

Bayerns „totale Katastrophe“

Der Albtraum des FC Bayern will einfach nicht enden. 2:3 gegen den VfL Bochum, die dritte Niederlage in Folge – das hat es beim Rekordmeister seit Jahren nicht mehr gegeben. Acht Punkte Rückstand sind es jetzt auf Bayer Leverkusen. Trainer Thomas Tuchel darf sich vermutlich keinen weiteren Ausrutscher mehr leisten. Eine außergewöhnliche Situation, die natürlich auch die internationale Presse umtreibt. „Totale Katastrophe für die Bayern“, kommentiert die spanische ‚as‘ die Pleite an der Castroper Straße. „Bayern in heller Aufregung“, registriert die ‚Marca‘, „Tuchels Job hängt am seidenen Faden.“

Die ‚Daily Mail‘ bringt den aus englischer Sicht wichtigsten Protagonisten in ihrer Schlagzeile unter: „Bayern Kanes again“ – „Bayern erneut verhauen“. Und weiter: „Der Druck auf Thomas Tuchel wächst.“ „Tuc-Hell“, genehmigt sich die ‚Sun‘ als Wortspiel. „Tuchel wackelt bei Bayern München nach Horror-Niederlage.“ Saures gibt es auch von den italienischen Kollegen von der ‚Gazzetta dello Sport‘: „Eine Niederlage nach der anderen. Eine echte Hölle für Bayern München.“ Den angeschlagenen Übungsleiter bezeichnet die Fachzeitung gar als „Risiko“ für die Saisonziele der Münchner. „Zappenduster“ nennt die ‚Tuttosport‘ die Situation an der Säbener Straße und die Bochum-Pleite einen „weiteren schweren K.o.“.

Wechselgerüchte um Hakimi

Was hat Bayern München mit Rechtsverteidiger Achraf Hakimi gemeinsam? Auch der Ex-Dortmunder steckt in der Krise. Schon im Dezember, vor der Reise zum Afrika-Cup, verlor der 25-jährige Marokkaner seinen Stammplatz bei Paris St. Germain. Bereits nach dem Achtelfinale (0:2 gegen Südafrika) musste er die Rückreise aus der Elfenbeinküste antreten und fand sich danach erneut auf der PSG-Bank wieder. Trainer Luis Enrique bot zuletzt den etatmäßigen Mittelfeldspieler Warren Zaïre-Emery hinten rechts auf.

Diese Situation kann nicht im Sinne eines Spielers sein, der vor allem offensiv zu den besten Außenverteidigern weit und breit zählt. Jetzt greift die ‚Sport‘ erste Wechselgerüchte aus Frankreich auf. Die Schlagzeile: „Kehrt Achraf nach Madrid zurück?“ Jugendklub Real sowie Manchester City sollen den pfeilschnellen Rechtsfuß auf dem Zettel haben. PSG allerdings habe kein Interesse an einem Verkauf, sieht die Formdelle als reine Momentaufnahme. Vertraglich ist Hakimi noch bis 2026 gebunden.