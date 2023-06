Rückkehr perfekt: Real schnappt sich García

Fran García trägt kommende Spielzeit wieder das Trikot von Real Madrid. Wie die Königlichen bekanntgeben, kehrt der 23-jährige Linksverteidiger in die spanische Hauptstadt zurück und erhält dort einen Vertrag bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Spanier verbrachte bereits seine Jugend bei den Blancos, ehe er 2021 zu Rayo Vallecano wechselte. Dort stand der Linksfuß in der abgeschlossenen Saison in allen 38 Ligapartien in der Startelf. Nun darf sich García erneut bei Real beweisen.

Lese-Tipp

BVB verkündet Bellingham-Transfer

Im vergangenen Winter versuchte auch Bayer Leverkusen, sich die Dienste des talentierten Verteidigers zu sichern. Seinerzeit machten die Madrilenen von einem fünf Millionen Euro hohen Vorkaufsrecht Gebrauch, um einen Transfer zur Werkself zu vereiteln.