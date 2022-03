Kanté ignorierte PSG

Für den französischen Weltmeister N’Golo Kanté kommt ein Wechsel zu Paris St. Germain offenbar nicht in Frage. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, fragte PSG im Januar wegen eines Wechsels im Sommer an, erhielt vom 31-jährigen Mittelfeldspieler des FC Chelsea aber nicht mal eine Antwort.

Kanté ist noch bis 2023 an die Blues gebunden und fühlt sich in London wohl. Allerdings wurde Chelsea zuletzt mit harten Sanktionen belegt, sodass quasi die Zukunft sämtlicher Spieler an der Stamford Bridge unklar ist.