Ajax verpflichtet Bassey

Calvin Bassey spielt ab sofort für Ajax Amsterdam. Wie der niederländische Topklub mitteilt, unterzeichnet der 22-jährige Linksverteidiger einen langfristigen Vertrag bis 2027 in Amsterdam.

Laut offiziellen Angaben der Niederländer fließen 23 Millionen Euro plus 3,5 Millionen an möglichen Boni zu den Glasgow Rangers. Außerdem sicherten sich die Schotten eine Weiterverkaufsklausel über zehn Prozent für den nigerianischen Nationalspieler.

From Glasgow to Amsterdam.



He’s here ❌❌❌ pic.twitter.com/D0cjOh4cbO