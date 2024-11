Mehrere Vereine klopfen an: Geht Endrick noch im Winter?

Dass Endrick bei Real nicht gleich eine tragende Rolle einnehmen würde, war dem Youngster bereits vor seinem 50-Millionen-Transfer zu den Königlichen bewusst. Spätestens durch die Verpflichtung von Kylian Mbappé im Sommer war dem Brasilianer klar, dass er sich hinten anstellen muss. Auch seine Vorgänger Vinicius Junior und Rodrygo, beide mittlerweile unverzichtbare Größen im Spiel der Blancos, haben etwas Anlaufzeit gebraucht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und doch dürfte Endrick mit den wenigen Minuten, die er in den vergangenen Wochen sammeln durfte, alles andere als zufrieden sein. In zehn Einsätzen kommt er gerade einmal auf 122 Spielminuten, am 2. Oktober machte er sein erstes und bislang einziges Spiel von Anfang an gegen den OSC Lille in der Champions League (0:1) – und anschließend ließ ihn Carlo Ancelotti dreimal in Folge 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Anfragen aus Spanien, Italien und England

Die Tatsache, dass der Italiener nicht wirklich auf sein Talent setzt, könnte bei Endrick zum Umdenken führen. Ursprünglich war dessen Plan, sich dauerhaft bei Real festzubeißen und im Training von den Stars der Königlichen zu lernen. Bei der fehlenden Aussicht auf Spielzeit könnte sich nun aber durchaus eine Leihe lohnen, um Spielpraxis zu sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und die Interessenten stehen Schlange: Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, hat Real Valladolid bereits im Sommer versucht, den Stürmer von einer Leihe zu überzeugen. Auch für den Winter wäre der La Liga-Klub interessiert. Aus der Premier League sei außerdem der FC Southampton vorstellig geworden, zudem würde Endrick bei der AS Rom um den neuen Trainer Claudio Ranieri perfekt in das gesuchte Profil passen.

Es liegt an Endrick, zu entscheiden, ob eine Leihe schon im Winter oder dann im Sommer Sinn ergibt. Vinicius Junior und Rodrygo haben es auch ohne Leihstation schließlich bei den Königlichen geschafft. Die Konkurrenz in der Real-Offensive ist derzeit aber immens.