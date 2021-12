Cuisance: „Ich will keinen Streit“

Michaël Cuisance betrachtet sich beim FC Bayern nicht als Unruhestifter. Über sein Verhältnis zu Julian Nagelsmann sagt der 22-jährige Mittelfeldspieler im Interview mit der ‚Bild‘: „Wir hatten einmal eine Diskussion, aber ich habe mein Leibchen nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren. Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein.“

Der FC Bayern seinerseits würde Cuisance im Winter gerne von der Gehaltsliste streichen. Interesse bekunden nach FT-Informationen der FC Venedig sowie je ein Klub aus Russland und der Türkei. „Wir werden uns zusammensetzen und über die Situation reden. In meiner Situation möchte ich mehr Einsätze, Minuten“, stellt Cuisance klar. Zum Trainingsstart am 2. Januar wird der Linksfuß nach eigener Aussage noch in München sein.