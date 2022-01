City beendet Doyle-Leihe zum HSV

Tommy Doyle kehrt zurück auf die Insel. Wie Manchester City offiziell bestätigt, wurde die Leihe zum Hamburger SV beendet. Den Rest der Saison wird der Youngster bei Zweitligist Cardiff City zu Ende spielen.

Doyle wurde im vergangenen Sommer ursprünglich für ein Jahr nach Hamburg verliehen. In der Hansestadt konnte sich der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler aber nicht durchsetzen.

Tommy Doyle will spend the rest of the 2021/22 season at @CardiffCityFC - best of luck! 💙#ManCity pic.twitter.com/h6LM6hQEda