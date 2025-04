Wer überträgt FC Barcelona vs. Inter Mailand live im TV & Stream?

Im zweiten Halbfinale der Champions League stehen sich am heutigen Mittwoch (21 Uhr) der FC Barcelona und Inter Mailand im Hinspiel gegenüber. Die Katalanen legen eine überragende Saison hin, konnten mit dem Pokalsieg bereits den ersten Titel holen und stehen auch in der Meisterschaft auf Rang eins. Krönt Hansi Flick seine Debütsaison also mit dem Triple?

Da wird Inter etwas dagegen haben. Die Nerazzurri setzten sich gegen den FC Bayern im Viertelfinale durch und gehen zwar als Underdog in die Begegnungen, brauchen sich aber dennoch nicht zu verstecken. In der Liga schenkte das Team von Simone Inzaghi in den vergangenen Wochen die Meisterschaft etwas her, die SSC Neapel scheint sich durchzusetzen. Somit liegt der Fokus auf der Königsklasse, wo der zweite Finaleinzug binnen drei Jahren gelingen soll.

Wer überträgt das Spiel?

Es ist also alles angerichtet für eine Partie zwischen zwei Topteams auf höchstem Niveau. Wer das Spiel sehen möchte, benötigt dafür ‚DAZN‘. Der Streaming-Anbieter beginnt seine Übertragung um 20:30 Uhr, ab dann wird Moderator Daniel Herzog durch das Programm leiten. Um 21 Uhr löst ihn dann mit dem Anpfiff Kommentator Jan Platte ab, als Experte fungiert Tobias Schweinsteiger.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Barça und Inter weder im TV noch im Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt.