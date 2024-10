Kristensen-Deal besiegelt? Eintracht-Boss reagiert

Timmo Hardung bezieht zum jüngst durchgesickerten Gerücht Stellung, Eintracht Frankfurt habe bereits den Entschluss gefasst, Leihspieler Rasmus Kristensen per Kaufoption fest an Bord zu holen. „Natürlich überlegen wir uns, welche Rolle er in Zukunft bei Eintracht Frankfurt einnehmen könnte und ob er Teil des Teams werden kann. Aber noch haben wir nichts entschieden“, gibt der 34-jährige Sportdirektor gegenüber ‚fussball.news‘ zu verstehen.

Hardung führt aus: „Rasmus ist sehr gut bei uns angekommen. Wir sind sehr froh darüber, dass er hier bei uns ist. Ich glaube auch, dass er sehr gerne hier ist.“ Seit Sommer kommt der dänische Rechtsverteidiger leihweise für die Hessen zum Stammspieler, avancierte auf Anhieb zur Stammkraft. Dem Vernehmen nach können die Adler den 27-Jährigen für zehn bis zwölf Millionen Euro von Leeds United festverpflichten. Hardung zufolge ist allerdings noch nichts in Stein gemeißelt.