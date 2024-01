Bericht: Hertha schlägt bei Arsenal zu

Hertha BSC holt Mittelfeld-Zuwachs vom FC Arsenal an Bord. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Berliner mit den Gunners über den Transfer des 19-jährigen Bradley Ibrahim verständigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge handelt es sich um einen fixen Transfer und kein Leihgeschäft, wie bei Talenten dieser Kragenweite eigentlich üblich. Ibrahim unterzeichne bei der Hertha einen bis 2027 datierten Vertrag, so Romano. Im Gegenzug sichert sich Arsenal ein Matching Right ebenso wie eine Weiterverkaufsklausel und diverse an Einsätze gekoppelte Boni.

Lese-Tipp

BVB lauert auf Transfer-Schnäppchen

Bei den Profis der Londoner kam Ibrahim zwar bislang nicht zum Einsatz, fand sich in der laufenden Spielzeit aber immerhin bei einem Premier League-Spiel auf der Bank wieder. Bei der Hertha soll der englische U-Nationalspieler Pál Dárdais Optionen in der Zentrale erweitern und dabei helfen, dem grauen Mittelmaß der zweiten Liga zu entfliehen.