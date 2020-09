Martínez spricht über Bayern-Abschied

Javi Martínez will bezüglich seiner Zukunft noch nicht eindeutig Farbe bekennen. Gegenüber dem spanischen TV-Sender ‚Movistar‘ sagte der Siegtorschütze aus dem Supercup-Finale: „Ich weiß nicht, was in den kommenden Tagen passiert. Aber wenn ich mich auf diese Art verabschiede, ist das ein Traum.“ Auf direkte Nachfrage, ob er in der kommenden Saison für Athletic Bilbao auflaufen wird, erwiderte Martínez: „Ich weiß es nicht.“

Noch zugeknöpfter gab sich der 32-jährige bei ‚Sky‘: „Ich will heute nur feiern mit meinen Kollegen, und dann haben wir ein Spiel am Sonntag.“ Momentan laufen die Ablöseverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Martínez' baskischem Ex-Klub. Rund zehn Millionen Euro sind im Gespräch.