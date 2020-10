Partey: „Als Tier wäre ich ein Oktopus“

Im Zuge seiner ersten Pressekonferenz beim FC Arsenal hat Neuzugang Thomas Partey (27) Lust auf mehr gemacht. „Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Oktopus. In Almería nannten sie mich Oktopus, weil ich so viele Bälle gestohlen habe“, erwiderte der 50-Millionen-Mann auf die Frage nach seinen Stärken.

Bei den Gunners soll Partey vor allem die körperliche Präsenz in der Zentrale erhöhen. Viele sehen in ihm das noch fehlende Puzzleteil. „Alles ist möglich“, sinnierte Partey weiter, „ich weiß, dass ich niemals aufgebe in schwierigen Situationen. Ich arbeite sehr hart.“