United & van de Beek: Ein teures Missverständnis?

Die Geschichte von Donny van de Beek bei Manchester United wurde gestern Abend um ein unrühmliches Kapitel reicher. Im FA Cup-Spiel gegen West Ham United (1:0 n.V.) bekam der Niederländer die Chance sich von Beginn an zu beweisen. Seine Leistung war jedoch keineswegs beeindruckend und wirft weiterhin die Frage auf, ob der Knoten beim ehemaligen Spieler von Ajax Amsterdam noch platzen wird. Bereits im Dezember konnte FT kein gutes Zeugnis ausstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Pressekonferenz nach der Partie attestierte Ole Gunner Solskjaer seinem Team und van de Beek zwar eine gute Leistung. „Wir haben die Lücken geschaffen, die wir wollten und [Donny] war ein Teil davon“, fasste der Trainer zusammen und fügte hinzu: „Er hat seinen Job gut gemacht.“ Die Aussagen des Norwegers wirken angesichts der schwachen Leistung allerdings wie eine Schutzreaktion, um seinen ohnehin schon in der Kritik stehenden Spieler aus der Schusslinie zu nehmen.

Im Schatten von Bruno Fernandes

Als van de Beek ausgewechselt wurde, stand ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Im Schatten des weiterhin auftrumpfenden Bruno Fernandes (26) konnte der Mittelfeldspieler eine seiner raren Möglichkeiten wieder nicht nutzen. In der Premier League verbucht er lediglich zwei Startelfnominierungen. Hinzu kommen zehn Kurzeinsätze als Einwechselspieler. Eine Bilanz, die weder für United, noch für den 40 Millionen Euro teuren Sommereinkauf zufriedenstellend ist.

Die englischen Medien gehen derweil nicht zimperlich mit dem niederländischen Nationalspieler um. „Van de Beek erlebte eine weitere bittere Nacht in seiner Karriere“, schreiben die ‚Manchester Evening News‘, während ‚Talksport‘ treffend zusammenfasst: „Der Mittelfeldspieler konnte sich seit seinem Wechsel zu den Red Devils nicht durchzusetzen“. Schafft es van de Beek nicht, in den kommenden Spielen eine Duftmarke zu setzen, könnte das Fazit am Ende der Saison vernichtend ausfallen. Vielleicht war sein Wechsel ins Old Trafford nur ein teures Missverständnis.