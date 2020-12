Transferzeugnis Manchester United: Hohe Erwartungen, mäßiger Ertrag

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/39 Millionen Euro)

Mit 39 Millionen Euro war Donny van de Beek der teuerste Neuzugang von Manchester United im vergangenen Transferfenster. Bisher kann der Niederländer die hochgesteckten Erwartungen jedoch nicht erfüllen und sitzt zumeist auf der Bank. Der Niederländer stand zwar in 17 Pflichtspielen für die Red Devils auf dem Rasen, durfte jedoch nur viermal von Beginn an ran. Dabei gelangen dem sonst so torgefährlichen Mittelfeldspieler nur ein magerer Treffer sowie ein Assist. Das Problem: Im meist von Trainer Ole Gunnar Solskajer praktizierten 4-2-3-1 System ist kein Platz für den 23-Jährigen, der eher auf der Acht zu Hause ist. Dennoch deutete der zehnfache Nationalspieler sein Potenzial gelegentlich an. Note: 4

Edinson Cavani (Paris St. Germain/ablösefrei)

Die Anfangszeit begann aus Sicht des Uruguayers denkbar schlecht: Zunächst musste der 33-Jährige in zweiwöchige Quarantäne, da er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Fortan reichte es beim Matador meist nur noch für Kurzeinsätze. Beim Spiel gegen den FC Southampton (3:1) am 29. November platzte dann allerdings der Knoten: In einer Halbzeit erzielte Cavani zwei Treffer, bereitete einen weiteren vor und brachte United nach Rückstand quasi im Alleingang auf die Siegerstraße. Nach zwei weiteren recht glücklosen Auftritten gegen West Ham und Paris St. Germain verletzte sich der Mittelstürmer erneut, wartet seitdem auf einen weiteren Einsatz. In einigen Partien zeigte der 118-fache Nationalspieler jedoch, dass er die Offensive des englischen Rekordmeisters beleben kann. Note: 3

Alex Telles (FC Porto/15 Millionen Euro)

Für 15 Millionen Euro schnappte sich United mit Alex Telles einen der weltweit offensivstärksten Linksverteidiger. Doch bisher konnte der Brasilianer seine überragenden Qualitäten noch nicht so einbringen wie gewohnt. Ebenso wie Teamkollege Cavani fiel Telles gleich zu Beginn der Saison zwei Wochen aufgrund eines positiven Corona-Tests aus. Anschließend erkämpfte sich der Linksfuß einen Stammplatz. Während er seine Sache defensiv zumeist solide löste, konnte er offensiv kaum Akzente setzen. In 129 Spielen beim FC Porto war der 28-Jährige an stolzen 61 Toren direkt beteiligt – in Manchester konnte Telles hingegen in acht Pflichtspielen bisher keine Torbeteiligung beisteuern. Note: 3,5

Fazit

Alle drei Neuzugänge kamen mit hohen Erwartungen nach Manchester. Doch bisher konnte sie keiner ganz rechtfertigen. Telles hat sich einen Stammplatz erarbeitet, lässt jedoch seine eigentlich vorhandenen Offensiv-Qualitäten vermissen. Edinson Cavani konnte nur in manchen seiner Einsätze überzeugen und Donny van de Beek passt nicht in das Spiel-System der Red Devils. Doch klar ist auch: Das Potenzial, die Mannschaft in der Spitze qualitativ zu verstärken, haben alle drei.

