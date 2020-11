Transferzeugnis Juve: Goldener Griff mit Morata

81' (ET.)

Álvaro Morata (Atlético Madrid/Leihe)

Moratas Leihe zum Ex-Klub, bei dem der Spanier bereits von 2014 bis 2016 unter Vertrag stand, hat sich bisher voll ausgezahlt. In sieben Pflichtspielen markierte der Torjäger bärenstarke sechs Treffer, zwei davon in der gestrigen Champions League-Partie gegen Ferencváros. Juve ließ sich von Atlético Madrid eine Kaufoption von 45 Millionen Euro zusichern – sollte Morata seine Form über die Saison halten und sein Leihklub die Mittel haben, wäre eine Festverpflichtung nur logisch. Note: 1.

Frederico Chiesa (AC Florenz/Leihe)

Seine Leihe zur verhassten Alten Dame kam gar nicht gut an bei den Anhängern der Fiorentina. Doch das ist abgehakt: Bei Juve konnte sich Chiesa prompt auf dem rechten Flügel festspielen und das Spiel mit seinen dynamischen Flankenläufen bereichern. Vier Torvorlagen und ein Treffer in fünf Liga-Partien können sich durchaus sehen lassen, an seiner Champions League-Statistik (noch ohne Scorerpunkt) sollte der Italiener aber noch schrauben. Note: 2,5.

Weston McKennie (Schalke 04/Leihe)

Nicht unbedingt war damit zu rechnen, dass der Neuzugang vom FC Schalke in seinem ersten Spiel für das Turiner Starensemble direkt über 90 Minuten zum Einsatz kommt und sich dabei auch noch richtig stark präsentiert. Leider wurde McKennie im Oktober vom Coronavirus ausgebremst, sonst würde das Zwischenfazit womöglich noch besser ausfallen. Gegen Spezia Calcio erzielte der US-Amerikaner vor Kurzem seinen Debüttreffer für die Bianconeri. Note: 2,5.

Arthur (FC Barcelona/72 Mio.)

Bislang läuft es noch durchwachsen für den 72-Millionen-Mann, der im Tausch gegen Miralem Pjanic vom FC Barcelona ins Piemont wechselte. Gegen Ferencváros durfte Arthur nur eine Halbzeit mitwirken. Immerhin: In der Serie A kam der brasilianische Achter zuletzt über 90 Minuten zum Einsatz – Pjanic konnte er damit aber noch nicht vergessen machen. Note: 4.

Stefano Gori (AC Pisa/3 Mio.)

Der 24-jährige Keeper ist als Nummer drei mit Perspektive verpflichtet worden und kam bislang nicht zum Einsatz. Keine Benotung.