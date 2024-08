Berichte überschlagen sich: Geht es jetzt schnell bei Gündogan?

Am gestrigen Sonntag ließ Ilkay Gündogan die Katze aus dem Sack. Der Kapitän verkündete seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft, wird die Nagelsmann-Elf nicht zur WM in Nordamerika führen. In diesem Punkt herrscht Klarheit. Jetzt gilt es, die Zukunft auf Klubebene zu regeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC Barcelona dürfte diese nicht liegen. Gündogan, vor einem Jahr als Kapitän des amtierenden Champions League-Siegers noch umjubelt empfangen worden, soll ein Wechsel nahegelegt worden sein. In diesem Zuge kamen Berichte über eine mögliche Rückkehr zu Manchester City auf, die immer mehr Substanz erhalten.

Lese-Tipp

Zweikampf um Barça-Talent Faye

Ampel schon auf grün

‚The Athletic‘ sieht den Ex-Arbeitgeber als Favoriten auf Gündogans Zusage. Der 82-fache Nationalspieler wolle einem Angebot aus Manchester Vorrang vor allen anderen Offerten einräumen. Konkrete Verhandlungen stünden zwar noch aus, aber sowohl der Spieler als auch City-Trainer Pep Guardiola sollen bereits grundsätzliche Zustimmung für eine neue Zusammenarbeit gegeben haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gündogan und Guardiola hatten telefonischen Kontakt, berichtet in diesem Zusammenhang die ‚Mundo Deportivo‘. Man habe sich ausgetauscht, wie die Reunion sportlich aussehen soll. Das Finanzielle wird die Spielerseite mit dem Klubmanagement besprechen. Hierzu liefert nun ‚Relevo‘ neue Informationen: Gespräche finden aktuell in Manchester statt – und verlaufen sehr aussichtsreich.

Barça in Not

An Barças Freigabe wird der Deal derweil nicht scheitern. Eine Ablöse, so war bereits zu vernehmen, wird der La Liga-Klub nicht verlangen – zu groß der Druck, Topverdiener Gündogan von der Gehaltsliste zu entfernen. Dass Neuzugang Dani Olmo (26) noch immer auf seine Registrierung wartet, macht die prekäre Kassenlage der Blaugrana mehr als deutlich. Kurzum: Vieles spricht dafür, dass Gündogan künftig wieder himmelblau trägt.