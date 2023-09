Verschlafen: Bayern-Leihgabe Tillman aus dem Kader gestrichen

Malik Tillman hat bei der PSV Eindhoven für Ärger gesorgt. Weil er vor dem Spiel gegen Almere City (4:0) verschlief, strich ihn Trainer Peter Bosz aus dem Kader. „Er hat verschlafen, deshalb habe ich ihn zuhause gelassen. Er wollte noch kommen, aber das war nicht mehr nötig. Er wird morgen zum Training erscheinen“, bestätigte Bosz im Anschluss.

Seit dem Beginn seiner Leihe hat Tillman bei der PSV einen schweren Stand. Kein einziges Mal stand der Mittelfeldspieler bislang in der Startformation. Mitsamt Kaufoption über kolportierte 14 Millionen Euro ist der US-Amerikaner vom FC Bayern an Eindhoven verliehen. Nach aktuellem Stand gibt es für die Niederländer keinen Grund, diese am Ende der Saison auch zu ziehen.