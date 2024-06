Medien: BVB geht bei Minteh leer aus

Yankuba Minteh hat Newcastle United offenbar über sein Wechselziel informiert. Wie Fabrizio Romano berichtet, möchte der 19-Jährige innerhalb der Premier League zum FC Everton wechseln. Demnach geht Borussia Dortmund, ebenfalls an dem Flügelspieler interessiert, leer aus.

Minteh war in der abgelaufenen Saison von Newcastle an Feyenoord Rotterdam verliehen und überzeugte mit 16 Torbeteiligungen in 27 Ligaspielen auf ganzer Linie. Einige europäische Klubs zeigten in den vergangenen Wochen Interesse an einer Verpflichtung des Außenstürmers, neben Dortmund dem Vernehmen nach auch Olympique Marseille und die AS Rom. Zudem hat Olympique Lyon laut Romano noch am Wochenende Kontakt zu Minteh aufgenommen.