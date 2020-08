Bericht: Leverkusen findet doppelten Havertz-Ersatz

Bis zu 100 Millionen Euro Ablöse winken Bayer Leverkusen für Kai Havertz (21), zudem könnte der Verkauf von Kevin Volland (28) an die AS Monaco weitere 25 Millionen Euro in die Kassen spülen. Geld, das den Werksklub in Zeiten der Coronakrise zu einem Big Player auf dem Markt machen würde.

Um Topstar Havertz zu ersetzen, will Leverkusen laut ‚Goal.com‘ zwei Stars aus Italien holen. Zum einen ist da Patrik Schick (24), der in der vergangenen Saison an RB Leipzig verliehen war (zehn Bundesligatore). Der Mittelstürmer gehört der AS Rom, die rund 29 Millionen Euro Ablöse fordert. Das aktuelle Bayer-Angebot soll bei knapp 25 Millionen liegen.

Gespräche über Boga-Transfer

Zum anderen hat Bayer laut ‚Goal.com‘ die Gespräche über einen Transfer von Jeremie Boga eröffnet. Der 23-jährige Flügelstürmer steht noch bis 2022 bei US Sassuolo unter Vertrag. In der abgelaufenen Serie A-Saison gelangen ihm elf Tore und vier Vorlagen.

Nach FT-Informationen steht Boga nicht nur bei Bayer, sondern auch in Dortmund, Gladbach und Wolfsburg unter Beobachtung. ‚Goal.com‘ nennt zudem einige interessierte italienische Klubs. Sassuolo will seinen Star am liebsten halten. Ein schwieriges Unterfangen, denn Leverkusen ist zeitnah das wohl zahlungskräftigste aller Bundesliga-Teams.