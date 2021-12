Newcastle: Der Preis für Trippier

Kieran Trippier könnte es im Winter zurück in die Premier League ziehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht Atlético Madrid einem möglichen Abgang des Rechtsverteidigers zu Newcastle United unter zwei Bedingungen offen gegenüber: Die Rojiblancos können geeigneten Ersatz verpflichten und die Engländer legen 17,5 Millionen Euro für den 31-Jährigen auf den Tisch.

Trippier ist seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur vor zweieinhalb Jahren Stammspieler und Leistungsträger in der spanischen Hauptstadt. In der aktuellen Saison kommt er auf 16 Einsätze im rot-weißen Trikot. In der vergangenen Spielzeit verhalf Trippier den Madrilenen sogar zur Meisterschaft. Dennoch würde man dem Engländer offenbar trotz Vertrages bis 2023 keine Steine in den Weg legen, solange die neureichen Magpies ein entsprechendes Angebot vorlegen.