Mir auf Sevilla-Radar

Rafa Mir wird derzeit als mögliche Verstärkung beim FC Sevilla gehandelt. Wie ‚La Razón‘ berichtet, spielt der Stürmer eine Rolle in den Überlegungen der Andalusier, um mögliche Abgänge von Luuk de Jong oder Youssef En-Nesyri zu kompensieren. Mir ist derzeit von den Wolverhampton Wanderers an SD Huesca verliehen. Der abstiegsbedrohte Klub besitzt eine Kaufoption über zwölf Millionen Euro, die laut der spanischen Tageszeitung aber nicht gezogen werden soll.

Obwohl Mir in der laufenden Saison zehn Tore in 29 Spielen für Huesca erzielte, scheint er bei den Wolves keine neue Chance zu erhalten. Vielmehr wolle man den 23-Jährigen verkaufen, um Budget für andere Investitionen in den Kader zu generieren, so die Berichte aus Spanien.