Medizincheck: Aubameyang in London

Pierre-Emerick Aubameyang wird in Kürze ein Spieler des FC Chelsea sein. ‚Sky Sports‘ zeigte den Stürmer des FC Barcelona bei seiner Ankunft in London. Der Gabuner wird kurzfristig seinen Medizincheck absolvieren und im Anschluss den Vertrag bei den Blues unterzeichnen.

Für Barcelona lief Aubameyang lediglich ein halbes Jahr auf. Die Ankunft von Robert Lewandowski im Camp Nou versetzte den ehemaligen BVB-Stürmer ins zweite Glied. Beim FC Chelsea wird Auba den Kaderplatz von Timo Werner einnehmen.

👀 Aubameyang arriving for his medical with Chelsea 🎥 pic.twitter.com/Kc8UbIZ4nM