RB verpflichtet Elmas als Forsberg-Ersatz

Nach neun Jahren bei RB Leipzig zieht Emil Forsberg (32) weiter und wechselt in die RB-Dependance nach New York. Mit Eljif Elmas stellen die Sachsen nun dessen Thronerben vor.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der SSC Neapel nach Leipzig und erhält einen Vertrag bis 2028. Dem Vernehmen nach werden die Neapolitaner mit einer Ablösezahlung von 24 Millionen Euro entschädigt. Die Bonusvereinbarung soll sich auf weitere eine Million Euro belaufen.

„Mit der Verpflichtung von Eljif Elmas haben wir im Offensivbereich nach dem Abgang von Emil Forsberg eine wichtige Kaderstelle schließen können. Wir beobachten Eljif schon über einen längeren Zeitraum, weil er vom Gesamtpaket her extrem spannend ist, charakterlich perfekt ins Team passen und uns mit seiner Qualität verstärken wird“, sagt Sportchef Rouven Schröder.

Elmas selbst fügt an: „Es ist ein absoluter Traum für mich, in die Bundesliga zu wechseln und nun für RB Leipzig zu spielen. Der Klub steht für eine besondere Art von Fußball mit Gegenpressing, Tempo und viel Offensivpower – das passt perfekt zu mir. Das Team ist eine sehr coole Mischung aus jungen Top-Talenten, die sich hier hervorragend entwickeln können, sowie Spielern, die schon lange im Verein sind, viel erlebt und erreicht haben.“

2019 war Elmas von Fenerbahce an den Vesuv gewechselt. Für Napoli war der 52-fache nordmazedonische Nationalspieler in 189 Pflichtspielen an 30 Toren direkt beteiligt und konnte im zurückliegenden Sommer den Scudetto gewinnen.