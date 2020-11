Guardiola-Zukunft offen: Zenit erneut überschritten?

Dass Pep Guardiola 2014/15 ein viertes Jahr als Trainer beim FC Barcelona verbrachte, bezeichnete er im Nachhinein als Fehler. Die Mannschaft der Katalanen hatte ihren Zenit überschritten.

Diesem Phänomen beugte Guardiola beim FC Bayern vor und blieb auf eigenen Wunsch nur drei Jahre (2013 bis 2016) in München. Bei Manchester City hat er mit seinen Prinzipien längst gebrochen.

Fünftes Jahr bei City

Guardiola und die Engländer befinden sich im fünften gemeinsamen Jahr, zweimal wurde man Meister. Geht es nach dem Willen des Klubs, arbeitet man auch noch länger zusammen.

Und auch Guardiola selbst schloss zuletzt eine kolportierte Barça-Rückkehr aus, sagte stattdessen: „Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger bleiben zu dürfen.“

Widersprüchliche Berichte

Der ‚Telegraph‘ wähnte die Parteien daraufhin hinsichtlich einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags auf einem guten Weg. In eine andere Kerbe schlägt nun aber ‚Goal.com‘. Dem Portal zufolge hat Guardiola noch keine Entscheidung über seine Zukunft gefällt.

Wenn überhaupt käme für den 49-Jährigen nur eine Verlängerung um eine weitere Saison infrage, heißt es. In allzu naher Zukunft sei aber nicht mit einer Unterschrift zu rechnen.

Tabellenplatz zehn

Auch, da die aktuelle Spielzeit noch nicht nach Wunsch verläuft. City ließ in der Premier League schon viermal Punkte liegen und ist derzeit nur Tabellenzehnter. Ob mal wieder ein Guardiola-Team seinen Zenit überschritten hat?

Guardiola hat bei City viele Vertraute um sich geschart und sich nach Herzenslust ein Team nach seinen Vorstellungen zusammenkaufen dürfen. In der Champions League ging es aber bislang nie weiter als ins Viertelfinale.

Abschied mit CL-Titel?

Dabei ist Guardiola in die Königsklasse vernarrt. Dass er sie seit 2011 nicht mehr gewinnen konnte, wurmt den ehemaligen spanischen Nationalspieler. Konzentriert sich City in dieser Saison voll auf die Champions League, erscheint ein Abschied auf dem Gipfel denkbar. Trotz bislang mäßiger Ergebnisse in der Liga.

Für den Fall, dass Guardiola den Klub verlässt, haben die Skyblues dem Vernehmen nach schon Alternativpläne in der Schublade. ‚Goal.com‘ nennt einmal mehr Leipzig-Coach Julian Nagelsmann und den vereinslosen Mauricio Pochettino als potenzielle Nachfolger.