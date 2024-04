Wolves: Tauziehen um Aït-Nouri

Linksverteidiger Rayan Aït-Nouri von den Wolverhampton Wanderers zieht großes Interesse einiger Premier League-Vertreter an. Nach Informationen des ‚Mirror‘ buhlen neben Manchester City auch der FC Arsenal und der FC Liverpool um die Dienste des 22-Jährigen. Dem Vernehmen nach verlangen die Wolves nicht weniger als 55 Millionen Euro für den Algerier.

Kurios ist, dass die Wanderers durch eine vertragliche Klausel 50 Prozent der Ablöse an den Ex-Klub von Aït-Nouri, den SCO Angers, abgeben müssen. Der Verteidiger brilliert in der laufenden Saison mit 28 Einsätzen in der Premier League. Das Tor traf er dabei zweimal.