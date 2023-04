Neuer Trainerjob: Nagelsmann zu teuer für Tottenham?

Dass Julian Nagelsmann ein Kandidat auf den Trainerposten für die kommende Saison bei Tottenham Hotspur ist, ist ein offenes Geheimnis – spätestens seit seiner Absage an den FC Chelsea in der vergangenen Woche. Auch der 35-Jährige selbst soll sich ein Engagement bei den Spurs durchaus vorstellen können.

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, steht Nagelsmann sogar an der Spitze einer vierköpfigen Shortlist, die die Tottenham-Verantwortlichen erstellt haben. Welche anderen drei Namen Teil des Quartetts sind, ist unklar. Ist der ehemalige Coach des FC Bayern also der klare Topfavorit auf den Spurs-Job?

Ablöse zu hoch?

Laut dem ‚Telegraph‘ bleibt ein großes Hindernis: Tottenham sei Stand jetzt nicht in der Lage, eine Nagelsmann-Verpflichtung zu finanzieren. Denn neben dem Gehalt des 35-Jährigen müssten die Londoner auch eine Kompensation an den FC Bayern zahlen. Schließlich steht Nagelsmann offiziell noch bis 2026 an der Säbener Straße unter Vertrag, weshalb eine Ablöse fällig würde. Eine solche liege potenziell über dem Limit, das sich die Spurs gesetzt haben.

Ein Nagelsmann-Wechsel zu Tottenham ist damit aber noch nicht endgültig vom Tisch. Schließlich könnte sich der 35-Jährige mit den Bayern auch auf eine Vertragsauflösung einigen.