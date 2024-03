Eriksen unzufrieden bei United

Christian Eriksen hat eingeräumt, dass er sich aufgrund fehlender Spielzeit an seinen Trainer Erik ten Hag gewandt hat. „Ich habe ein Gespräch mit Erik geführt, dass ich natürlich mit der Situation unzufrieden bin und so viel wie möglich spielen möchte“, erzählt der dänische Spielmacher im Gespräch mit ‚Tipsbladet‘. Er habe aber auch klargestellt, dass er seinem Trainer und der Mannschaft immer zur Verfügung steht und stehen wird.

Ten Hag habe geantwortet, „dass er diese Mannschaft nun einmal ausgewählt habe. […] Es gebe einen Konkurrenzkampf um die Plätze, was zu erwarten sei, wenn man für einen Spitzenverein spielt.“ Eriksen, der noch bis 2025 an United gebunden ist, nahm die Sache nach eigener Aussage sportlich. Der 32-Jährige kommt in der laufenden Saison auf 21 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen), die meisten davon aber nicht über die volle Distanz.