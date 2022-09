VfB: Zagadou fühlt sich „bereit“

Dan-Axel Zagadou ist nach eigener Aussage körperlich in der Lage, am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg in der Startformation zu stehen. „Ich bin bereit“, lässt der vor zehn Tagen ablösefrei verpflichtete Innenverteidiger auf Nachfrage der ‚Bild‘ wissen.

Vergangenen Donnerstag beim 2:1 gegen Grasshopper Club Zürich habe Zagadou bei seiner Auswechslung nach rund einer Stunde schon signalisiert, durchspielen zu wollen. „Wir wissen, was Dan-Axel mitbringt. Ein Platz im Kader wäre schon ein großer Schritt für ihn. Ob er sogar eine Option für die Startelf ist, ist fraglich“, sagte Chefcoach Pellegrino Matarazzo über den Stand der Dinge.