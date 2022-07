FC Bayern: Tillman-Leihe vor dem Abschluss

Die Glasgow Rangers stehen laut Medienberichten kurz vor der Verpflichtung von Malik Tillman. Wie der schottische ‚Herald‘ und die ‚Glasgow Times‘ berichten, arbeitet der Vizemeister der Premiership an den letzten Details des Deals.

Tillman soll zunächst ausgeliehen werden, laut dem ‚kicker‘ gibt es eine Kaufoption und eine Rückkaufoption. Beim FC Bayern besitzt das 20-jährige Offensivspieler noch einen Kontrakt bis 2024.

Tillman spielt seit 2015 in München, den finalen Durchbruch zu den Profis schaffte der zweifache US-amerikanische Nationalspieler noch nicht. In der abgelaufenen Saison kam er in sieben Pflichtspielen zu insgesamt 164 Einsatzminuten.