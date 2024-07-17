Saint-Maximin wechselt zu Fener

Fenerbahce verstärkt den Kader mit Allan Saint-Maximin. Der französische Tempodribbler wechselt per Leihe für ein Jahr von Al Ahli zum Istanbuler Traditionsklub. Bezüglich einer Kaufoption gibt Fener keine Informationen preis.
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Fenerbahçe SK @Fenerbahce – 16:02
Fenerbahçe’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin 💛💙Bei Twitter ansehen
Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Allan…
Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Allan…
Der 27-Jährige war erst im vergangenen Jahr für 27 Millionen Euro von Newcastle United nach Saudi-Arabien gewechselt. In 30 Ligaspielen erzielte er vier Tore und legte zehn weitere auf. Bei Al Ahli steht Saint-Maximin noch bis 2026 unter Vertrag.
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