Offiziell Süper Lig

Saint-Maximin wechselt zu Fener

von Dominik Schneider
1 min.
Allan Saint-Maximin im Trikot von Al Ahli @Maxppp

Fenerbahce verstärkt den Kader mit Allan Saint-Maximin. Der französische Tempodribbler wechselt per Leihe für ein Jahr von Al Ahli zum Istanbuler Traditionsklub. Bezüglich einer Kaufoption gibt Fener keine Informationen preis.

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Fenerbahçe SK
Fenerbahçe’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin 💛💙

Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Allan…
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Der 27-Jährige war erst im vergangenen Jahr für 27 Millionen Euro von Newcastle United nach Saudi-Arabien gewechselt. In 30 Ligaspielen erzielte er vier Tore und legte zehn weitere auf. Bei Al Ahli steht Saint-Maximin noch bis 2026 unter Vertrag.

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Hilal Al Hilal
Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin
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