Bericht: Real verlängert mit Talent González

Real Madrid hat offenbar mit einem Talent aus der Castilla verlängert. Wie die ‚Marca‘ berichtet, unterzeichnete Peter González am gestrigen Dienstag ein neues bis 2025 datiertes Arbeitspapier bei den Königlichen. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro soll unverändert geblieben sein, das Gehalt des 20-Jährigen sei allerdings nach oben korrigiert worden.

In der abgelaufenen Saison lief der in Madrid geborene Dominikaner zum ersten Mal für die Profis auf. Insgesamt bekam González in drei Ligaspielen für einige Minuten das Vertrauen von Trainer Carlo Ancelotti. Der ursprünglich gültige Kontrakt des Rechtsaußen wäre 2024 ausgelaufen.