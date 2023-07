Stuttgart holt Leweling an Bord

Der VfB Stuttgart bedient sich erneut bei der Bundesligakonkurrenz. Nach dem Transfer von Wooyeong Jeon (23) vom SC Freiburg kommt nun auch Jamie Leweling für die Offensive. Der 22-jährige von Union Berlin ausgeliehen. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, bleibt vorerst offen. Vor einem Jahr hatten die Berliner noch vier Millionen Euro Ablöse an Greuther Fürth gezahlt.

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth freut sich: „Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hat in Fürth und bei Union Berlin Bundesligaerfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist Jamie eine Bereicherung für unser Offensivspiel.“

Noch vor einem Jahr war ein halbes Dutzend Bundesliga-Klubs hinter Leweling her. Der U21-Nationalspieler entschied sich nach einer starken Saison für Fürth am Ende für Union. An der Alten Försterei lief es allerdings deutlich schlechter als beim Kleeblatt. Ein Treffer in 25 Teilzeiteinsätzen lautet die magere Bilanz von Leweling. Beim VfB soll es künftig wieder besser laufen.