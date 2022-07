Piotrowski verlässt Fortuna

Jakub Piotrowski und Fortuna Düsseldorf gehen getrennte Wege. Der 24-jährige Pole wechselt zum bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad. Dem Vernehmen nach kassiert F95 eine Ablöse von rund 1,3 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kuba ist mit seinem Wechselwunsch auf uns zugekommen. In einem solchen Fall müssen alle Seiten zufrieden sein. So war es am Ende, deshalb haben wir Kuba keine Steine in den Weg gelegt“, so der Düsseldorfer Sportvorstand Klaus Allofs.