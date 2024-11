Doppel-Überraschung in Bayern-Startelf

Vincent Kompany wartet beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli (15:30 Uhr) gleich mit zwei Überraschungen in der Startelf auf. Neben Leroy Sané, der zum ersten Mal in der laufenden Bundesliga-Saison von Beginn an ran darf, feiert auch Leon Goretzka sein Saisondebüt in der ersten Elf.

Vor allem die Nominierung von Goretzka kommt überraschend. Der ehemalige Nationalspieler sollte die Bayern im Sommer verlassen, blieb jedoch und erkämpfte sich in den vergangenen Wochen immer wieder Einsatzminuten per Einwechslung. Nun wird er mit dem Startelfeinsatz belohnt.