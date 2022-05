Schwarz tritt in Moskau zurück – Weg frei für Hertha?

Trainer Sandro Schwarz hat seinen Abschied von Dinamo Moskau verkündet. „Ich habe immer gesagt, dass wir diese Saison bis zum Ende gemeinsam durchziehen sollten. Aber die Situation in der Welt ist nicht einfach, heute war mein letztes Spiel in Russland“, begründete Schwarz seinen Rücktritt auf einer Pressekonferenz am Sonntag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor verlor Moskau das Pokalfinale gegen Stadtrivale Spartak mit 1:2 – Schwarz‘ letztes von insgesamt 57 Spielen als Dinamo-Coach. Der 43-jährige Mainzer hatte im Oktober 2020 in der russischen Hauptstadt übernommen.

Kürzlich berichtete der ‚kicker‘, Schwarz werde in der kommenden Woche als neuer Trainer von Hertha BSC präsentiert. Der vermeintliche Nachfolger von Felix Magath betonte derweil: „Ich kann sagen, dass ich keine Vereinbarung mit einem anderen Verein getroffen habe. Meine Aufgabe war es, mit unserer Mannschaft bis zum Ende zu gehen.“