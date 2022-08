Brighton dementiert Einigung bei Cucurella

Brighton & Hove Albion hat auf Berichte über eine Einigung mit dem FC Chelsea bezüglich des Transfers von Linksverteidiger Marc Cucurella (24) reagiert. „Entgegen unzutreffender Berichten zahlreicher Medien heute Abend wurde mit keinem Verein eine Einigung über den Verkauf von Marc Cucurella erzielt“, stellte der Premier League-Klub klar.

Unter anderem der Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano hatte am gestrigen Mittwochabend die Übereinkunft beider Klubs vermeldet. Cucurella werde gegen eine Ablöse von 60 Millionen Euro an die Stamford Bridge wechseln. Noch ist es aber offenbar nicht so weit. Andererseits dürfte für eine Einigung nicht mehr viel fehlen.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.