Boateng winkt Überraschungswechsel – Deal heute durch?

Hat die vereinslose Zeit für Jérôme Boateng bald ein Ende? Wie der Branchenkenner Gianluca Di Marzio berichtet, steht das Management des 35-jährigen Ex-Nationalspielers in Kontakt mit dem Serie A-Klub US Salernitana. Am heutigen Donnerstag sollen konkrete Verhandlungen stattfinden, es könne schon ein „entscheidender Tag“ auf dem Weg zu einer Zusammenarbeit sein.

In Salerno sei man optimistisch, dass der große Coup gelingt. „Die Hoffnung wächst“, stellt Di Marzio fest. Klub-CEO Walter Sabatini will seinem Startrainer Filippo Inzaghi eine erfahrene Abwehrkraft an die Seite stellen. Offenkundig sind die Italiener dabei auf 2014er-Weltmeister Boateng gestoßen.

Bundesliga-Rückkehr scheiterte

In den vergangenen Monaten stand der gebürtige Berliner immer wieder in den Transfer-Schlagzeilen. Erst bewarb er sich um einen neuen Vertrag bei Bayern München, wurde dort allerdings aufgrund des neu aufgerollten Verfahrens wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt abgelehnt.

Später bot sich Boateng mit dem Aufsteiger 1. FC Heidenheim eine neue Bundesliga-Option, doch der Deal scheiterte frühzeitig. Seitdem hat sich der hochdekorierte Innenverteidiger weiter in München fitgehalten. Nun könnte sich die Beharrlichkeit mit einem Wechsel nach Italien auszahlen.