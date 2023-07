Miami-Debüt: Messi trifft traumhaft

Lionel Messi (36) hat einen weltmeisterlichen Einstand für seinen neuen Klub Inter Miami gegeben. Im Ligapokal gegen Cruz Azul traf der Argentinier in der Nachspielzeit per Freistoß in den Winkel zum 2:1-Endstand.

Messi wurde in der 54. Minute eingewechselt. Zum Einsatz kam auch sein langjähriger Barcelona-Weggefährte Sergio Busquets (35), der am Donnerstag verpflichtete Jordi Alba (34) musste sich noch gedulden.

