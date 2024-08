S04-Neuzugang Hoffmann „stinksauer & fassungslos“

Karel Geraerts ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum Leihrückkehrer Justin Heekeren zunächst beim FC Schalke zwischen den Pfosten stehen wird und der eigentlich als Nummer eins geholte Ron-Thorben Hoffmann überraschend auf der Bank Platz nehmen muss. „Die Entscheidung war sehr knapp, 51 zu 49 Prozent. Am Ende hat Justin in der Vorbereitung mehr überzeugt. Ich habe seine Entwicklung verfolgt, sie war sehr gut. Justin hat mir gezeigt, dass er bereit für den nächsten Schritt ist“, gab der Chefcoach auf der heutigen Pressekonferenz zu verstehen.

Hoffmann wurde in diesem Sommer ablösefrei von Ligarivale Eintracht Braunschweig an Bord geholt, um in die Fußstapfen des vorherigen Stammkeepers Marius Müller zu treten, der wiederum zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Angesprochen auf die Reaktion des 25-jährigen gebürtigen Rostockers antwortete Geraerts: „Die Nachricht war nicht schön, aber er hat gut reagiert. Thorben ist auch ein guter Torwart. Ich habe meine Entscheidung aber getroffen. Justin hat mich überzeugt und mein vollstes Vertrauen.“ Die ‚Bild‘ hält derweil dagegen und berichtet, dass Hoffmann „stinksauer und fassungslos“ gewesen sei. Unter anderem auch, weil er „keine Erklärung bekommen“ habe.