FC Bayern: Die Details zum Tuchel-Deal

Thomas Tuchel wird laut übereinstimmenden Berichten neuer Trainer des FC Bayern und somit Nachfolger von Julian Nagelsmann. Laut ‚Sky‘ bindet sich der 49-jährige Fußballlehrer bis 2025. Am heutigen Freitag oder morgen soll die Vertragsunterschrift erfolgen, ehe Tuchel dann am Montag sein erstes Training an der Säbener Straße leiten wird.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, bringt Tuchel drei Mitarbeiter mit nach München. Seine Co-Trainer Zsolt Löw und Arno Michel folgen ihm ebenso wie Fitnesstrainer Rainer Schrey. Nagelsmanns Assistenten Dino Toppmöller und Xaver Zembrod müssen weichen. Der gerade erst verpflichtete Torwarttrainer Michael Rechner bleibt wohl an Bord.

Übrigens: Für die Bayern hat Tuchel andere spannende Optionen ausgeschlagen. Laut dem ‚kicker‘ führte er aussichtsreiche Gespräche mit Tottenham Hotspur, auch Real Madrid war interessiert am Ex-Coach von Borussia Dortmund, Paris St. Germain und dem FC Chelsea. Den Zuschlag erhielt der FCB. Seit einigen Wochen wohnt Tuchel bereits in München.

