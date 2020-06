Rolfes positiv gestimmt bei Havertz

Simon Rolfes macht sich keine allzu großen Sorgen um einen möglichen Abschied von Kai Havertz in diesem Sommer. „Wir sind in einem guten Austausch mit ihm, seiner Familie und seinen Beratern. Die Gespräche sind offen und vertrauensvoll“, erklärte der Sportchef von Bayer Leverkusen im ‚Sport1‘-Doppelpass am heutigen Sonntag.

Havertz wolle sich momentan nur auf „das Sportliche konzentrieren, das hat er bisher in der Rückrunde auch gezeigt“, so Rolfes. An die Leverkusener ist Havertz noch bis 2022 vertraglich gebunden. Bislang macht der Werksklub keinerlei Anstalten, von seiner ursprünglichen Ablöseforderung in dreistelliger Millionenhöhe abzurücken. Insofern könnte der umworbene 20-Jährige durchaus auch in der kommenden Saison noch für Bayer auflaufen.