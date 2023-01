Barças fünf Verkaufskandidaten

Noch immer steht der FC Barcelona vor einem regelrechten Schuldenberg. Nun hat man beim katalanischen Klub offenbar mehrere Spieler ausgemacht, mit denen die Portokasse aufpoliert werden könnte. Wie die ‚Sport‘ berichtet, stehen fünf Akteure auf der Verkaufsliste.

Raphinha

Da wäre zum einen der Brasilianer Raphinha. Vom 58 Millionen Euro schweren Sommer-Neuzugang haben sich die Blaugrana wesentlich mehr erhofft. Nach zwei Toren und zwei Assists in 15 Ligaspielen ist in Barcelona nun offenbar die Erkenntnis gereift, dass der Flügelstürmer entbehrlich ist. Laut englischen Medien hat der FC Arsenal kürzlich Kontakt zu Raphinhas Berater Deco aufgenommen, um die Möglichkeit eines Winter-Transfers in Erfahrung zu bringen. Nach dem gescheiterten Deal mit Mykhalo Mudryk (22), den es für bis zu 100 Millionen Euro zum FC Chelsea zog, sind die Gunners weiterhin auf der Suche nach Verstärkung für die offensiven Außenbahnen.

Memphis Depay

Auch der Niederländer zählt zu den Abschiedskandidaten. Mit Atlético Madrid soll sich der 28-Jährige bereits einig sein, Barça würde den Offensivspieler allerdings lieber ins Ausland verkaufen. Newcastle United zählt zu den Interessenten. Auch ein Tauschgeschäft mit Atléticos Yannick Carrasco (29) stand zuletzt im Raum.

Héctor Bellerín

Seit seinem ablösefreien Wechsel nach Barcelona im Sommer spielt Bellerín keine große Rolle in den Plänen von Trainer Xavi. Nun könnte sich das Kapitel in Barcelona nur ein halbes Jahr später wieder schließen für den 27-jährigen Rechtsverteidiger. Belleríns Vertrag läuft nur bis zum Saisonende. In Barcelona wäre man allem Anschein erfreut darüber, den Spanier frühzeitig von der Gehaltsliste zu streichen.

Ferran Torres

Der spanische Flügelstürmer hat besonders unter der Sommer-Transferoffensive der Blaugrana gelitten. Während Torres vergangene Saison noch zum Stammpersonal gehörte, muss er nun zumeist mit einem Bankplatz vorliebnehmen. Ousmané Dembélé (25) und auch Raphinha erhalten meist den Vorzug. Folglich zeigt sich Barça mit Blick auf einen möglichen Verkauf des 22-Jährigen verhandlungsbereit.

Eric García

Auch Eric García hat einen schweren Stand im Starensemble des La-Liga-Klubs. Der Spanier ist derzeit nur Innenverteidiger Nummer vier hinter Ronald Araújo (23), Jules Koundé (24) und Andreas Christensen (26). In Barcelona ist man laut der ‚Sport‘ nun offen für Angebote interessierter Vereine. Vor allem in der Premier League rege sich Interesse am 22-jährigen Nationalspieler.