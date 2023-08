Nächster Schritt für Mané

Bei Sadio Mané steht jetzt nur noch die Verkündung des Wechsels zu Al Nassr aus. Der senegalesische Angreifer hat erfolgreich den Medizincheck in Dubai absolviert, berichtet Fabrizio Romano. Die Unterschrift soll im Laufe des heutigen Dienstags erfolgen. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach etwas weniger als 30 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer enttäuschenden Saison bei Bayern München geht es für Mané nun in Saudi-Arabien weiter. „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht“, sagte der 31-Jährige über seinen Abschied, „ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen.“

Lese-Tipp

Verwirrung um Kane-Gipfel: Neue Zahlen sickern durch