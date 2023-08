Wolfsburg-Wechsel: Gosens trifft Entscheidung

Robin Gosens hat in seiner Karriere einen eher ungewöhnlich Weg durchlaufen. Nach Stationen in den Niederlanden entwickelte sich der Linksverteidiger bei Atalanta Bergamo zu einem der besten Spieler auf seiner Position. Vergangenes Jahr folgte der Wechsel zu Inter Mailand, das rund 27,5 Millionen Euro Ablöse nach Bergamo überwiesen hatte. Nun endlich sollte der 29-Jährige erstmals in seiner heimischen Liga an den Start gehen.

Ein Deal mit Union Berlin platzte zuletzt aufgrund der zu hohen Ablöseforderungen der Mailänder. Damit war ein Transfer des deutschen Nationalspielers in die Bundesliga aber nicht vom Tisch: Medien berichteten, dass der VfL Wolfsburg die Verpflichtung von Gosens zeitnah finalisieren wollte. Nun grätscht ‚Sky‘ dazwischen und berichtet, dass ein Engagement bei den Wölfen für den Linksfuß nicht in Frage kommt.

Laut Informationen des Bezahlsenders ist der Außenbahnspieler „nicht zu 100 Prozent von einem Wechsel überzeugt“. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass sich der VfL erst jüngst auf der Gosens-Position verstärkt hat: Linksverteidiger Rogério (25) hat am gestrigen Samstag einen Kontrakt bis 2027 in der Autostadt unterschrieben. Für ‚Sky‘ ist klar, dass Gosens kommende Saison bei Inter bleibt.