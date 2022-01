Farke vor Unterschrift in Krasnodar?

Daniel Farke ist der Favorit auf den vakanten Trainerposten beim FK Krasnodar. Die Russen befinden sich nach Informationen des Online-Portals ‚championat.com‘ in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 45-Jährigen.

Bis Anfang November stand Farke bei Norwich City an der Seitenlinie und konnte den englischen Verein in vier Jahren zweimal aus der Zweitklassigkeit in die Premier League führen. Krasnodar rangiert in Russland derzeit auf Rang fünf und sucht seit der Entlassung von Viktor Goncharenko einen neuen Cheftrainer.