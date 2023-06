Tanaka: Die Spur führt nach England

Die Abschiedsgerüchte um Fortuna Düsseldorfs Ao Tanaka (24) konkretisieren sich. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ bemühen sich die Londoner Premier League-Klubs FC Fulham und West Ham United um eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers. Im bis 2025 datierten Vertrag des japanischen Nationalspielers war bis Ende Mai eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verankert. Dem Vernehmen nach lässt man Tanaka nun aber auch für eine geringere Summe gehen.

Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs sagt der ‚Rheinischen Post‘: „Es war von Anfang an klar, welchen Weg Ao gerne gehen würde. Die zweite Liga war nicht das, was er gesucht hatte. Aber er ist auch nicht zu mir gekommen und hat gesagt, er wolle unbedingt weg. Wenn es eine Situation gibt, dass es für beide Sinn macht, dann ist das völlig in Ordnung. Sollte sich das nicht umsetzen lassen, bleibt er unser Spieler und wird seine Sache gut machen.“

